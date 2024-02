© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: presidente Turchia esorta Consiglio sicurezza Onu a “fermare Israele” - Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha esortato il Consiglio di sicurezza dell’Onu a “fermare Israele”, in vista di nuovi possibili attacchi a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Nel corso di un incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a margine del World Government Summit a Dubai, il capo dello Stato turco ha sottolineato la necessità di fermare gli attacchi israeliani “il prima possibile”. Nella giornata di ieri, le Forze di difesa di Israele (Idf) avevano annunciato la liberazione di due ostaggi a Rafah nell’ambito di un’operazione che ha provocato almeno 100 morti. Durante il colloquio con Al Nahyan, Erdogan ha definito gli attacchi israeliani contro i Territori palestinesi “inaccettabili”. Oltre che sull’attuale situazione a Gaza, i due presidenti hanno anche discusso delle relazioni politiche ed economiche tra la Turchia e gli Emirati Arabi Uniti. In occasione del World Government Summit, il presidente turco ha incontrato anche rappresentanti di aziende di proprietà di famiglie degli Emirati Arabi Uniti e società di investimento internazionali. Durante i colloqui, come riferisce l’agenzia di stampa “Iha”, Erdogan ha sottolineato che il volume degli scambi commerciali tra i due Paesi ha superato i 20 miliardi di dollari e che l’obiettivo è quello di raggiungere i 50 miliardi di dollari. Invitando le aziende a investire in Turchia, il capo dello Stato ha inoltre spiegato che attualmente operano nel Paese quasi 600 aziende con capitale degli Emirati Arabi Uniti. (segue) (Res)