- Turchia: frana in area mineraria in provincia Erzincan, almeno 9 persone intrappolate - Una frana si è verificata in un’area mineraria situata nel distretto di Ilic, nella provincia di Erzincan, in Turchia. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Iha”. Secondo le informazioni preliminari, almeno 9 persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie. A causare la frana sarebbero state le forti piogge nella zona. Il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, ha spiegato che al momento non è stato possibile raggiungere le persone intrappolate, assicurando che “gli sforzi per la ricerca e il salvataggio continuano”. La compagnia che gestisce la miniera in cui è avvenuta la frana ha intanto rilasciato una nota spiegando che “la massima priorità in questo difficile momento è la sicurezza dei nostri dipendenti e appaltatori”. “Subito dopo il tragico incidente abbiamo contattato i nostri lavoratori nella regione, attivato il piano di emergenza e informato le istituzioni e le organizzazioni competenti”, ha riferito la compagnia. (Res)