I fatti del giorno - Italia

24 luglio 2021

- Imprese: Urso, interlocuzione tra Msc e Wartsila, seguiamo con grande attenzione - È in corso “un’interlocuzione importante tra Msc e Wartsila, che noi stiamo seguendo con grande attenzione”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della presentazione della mostra dal titolo "Identitalia: the iconic italian brands", in corso a palazzo Piacentini e organizzata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) in occasione dei 140 anni dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. “Il sito industriale di Wartsila sia strategico non solo per Trieste e il Friuli Venezia Giulia, ma per l'Italia”, ha concluso Urso. (segue) (Rin)