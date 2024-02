I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ex Ilva: Morselli (Acciaierie d’Italia), da Arcelor Mittal offerta strepitosa, non per chiudere impianti - Arcelor Mittal ha fatto un’offerta strepitosa, non certo per chiudere un’acciaieria. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli, nel corso dell’audizione, in commissione Industria al Senato, sull’amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. Morselli ha aggiunto che se Arcelor Mittal volesse chiudere un’acciaieria “ci vuole un pomeriggio, primo perché è il più grande produttore mondiale e controlla il mercato, secondo perché l’avrebbe lasciata fallire”. (segue) (Rin)