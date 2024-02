I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Schlein, serve missione internazionale di interposizione a Gaza - "Serve una missione internazionale di interposizione a Gaza, che coinvolga i Paesi arabi, sotto l’egida delle Nazioni unite". Lo ha affermato la deputata e segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nell’Aula della Camera, in sede di dichiarazione di voto sulle mozioni concernenti iniziative in merito alla crisi in Medio Oriente. (Rin)