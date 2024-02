Veneto: Regione partecipa ad 'AquaFarm' per promuovere prodotti pesca professionale e acquacoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Veneto parteciperà con un proprio stand all'evento 'AquaFarm' che si svolgerà in fiera di Pordenone da domani, martedì 14 a mercoledì 15 febbraio, con l'obiettivo di promuovere i prodotti della pesca professionale e l'acquacoltura. "La regione del Veneto - ha affermato Cristiano Corazzari, assessore regionale alla Pesca - si caratterizza per una variegata produzione ittica in cui la piscicoltura rappresenta il 17 per cento del totale e il 26,2 per cento del valore. Nel territorio regionale sono presenti 54 allevamenti dedicati alla produzione di trote che contribuiscono al 17,5 per cento della produzione nazionale. Vanno poi evidenziate le nostre valli da pesca in cui viene praticata la vallicoltura tradizionale, forma di acquacoltura estensiva che sfrutta gli ambienti di transizione tra acqua dolce e salata: qui il pesce allevato - orate, branzini, cefali ed anguille - non viene alimentato a mangime e vive libero, in un ambiente sostenibile. In tutto il Veneto conta 58 valli, oltre 15.500 ettari produttivi che coprono i 160 chilometri di litorale", ha concluso. (Rev)