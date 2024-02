© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: Bhutto Zardari annuncia che il Ppp non formerà un governo con la Lega musulmana - Il Partito popolare pachistano (Ppp) di Bilawal Bhutto Zardari ha deciso che non formerà un governo con la Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pnl-N) dell’ex primo ministro Nawaz Sharif. Lo ha annunciato oggi il leader del Ppp in una conferenza stampa, a meno di 48 ore dal comunicato congiunto con cui i due partiti avevano annunciato un accordo di collaborazione politica per la stabilità del Paese. Bhutto Zardari, parlando al termine di una lunga riunione del comitato esecutivo centrale del Ppp, ha dichiarato che il partito non ha il mandato elettorale per formare un governo, dato che ha preso meno voti degli indipendenti e della Lega musulmana, e che quindi, accettando il risultato delle elezioni, non presenterà la sua candidatura a primo ministro. “In conclusione, il Ppp ha preso la decisione di non poter essere parte del governo ma si impegnerà con i partiti politici sulla questione dei voti e dell’elezione del primo ministro”, ha sintetizzato. (segue) (Res)