- India: protesta agricoltori, lacrimogeni e acqua per disperdere manifestanti alle porte di Delhi - La polizia di Nuova Delhi ha fatto ricorso ai gas lacrimogeni e agli idranti per impedire l’ingresso degli agricoltori provenienti dal Punjab e dall’Haryana. Gruppi di manifestanti sono stati fermati al confine con l’Haryana a Khanauri. Il Congresso nazionale indiano (Inc), all’opposizione del governo centrale, e il Partito dell’uomo comune (ap), che governa il Territorio della capitale, si sono espressi a favore degli agricoltori. Il Congresso ha promesso la garanzia legale del prezzo minimo di sostegno (Mps), tema centrale della protesta. La mobilitazione è guidata da due organizzazioni di categoria Samyukt Kisan Morcha(Skm) e Kisan Mazdoor Morcha (Kmm). Tra le altre richieste ci sono la remissione dei debiti e l’attuazione delle raccomandazioni della cosiddetta Commissione Swaminathan, ovvero la Commissione nazionale sugli agricoltori (Ncf) presieduta dall’agronomo Mankombu Sambasivan Swaminathan. Istituita nel 2004 in risposta alla piaga dei suicidi tra gli agricoltori, la Commissione ha prodotto quattro rapporti fino al 2006, l’ultimo dei quali contenente raccomandazioni per un approccio globale alla politica agricola e a una crescita più inclusiva. Sono state raccomandate, tra l’altro, riforme fondiarie, sull’allevamento, sui servizi di supporto e sui programmi delle facoltà di agraria. (segue) (Res)