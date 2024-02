© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: premier Giordania in visita dal 15 al 19 febbraio - Il primo ministro della Giordania, Bisher Hani al Khasawneh, sarà in visita ufficiale in Giappone dal 15 al 19 febbraio, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni bilaterali. Il premier giordano incontrerà l’omologo del Giappone, Fumio Kishida, e la ministra degli Esteri, Yoko Kamikawa. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri giapponese. (segue) (Res)