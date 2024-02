© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indo-Pacifico: opposizione promuove mozione di sfiducia per premier Papua Nuova Guinea - Il Congresso nazionale del popolo, principale forza di opposizione della Papua Nuova Guinea, ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del primo ministro James Marape durante la prima sessione parlamentare dopo le violenze avvenute nel Paese lo scorso gennaio, durante uno sciopero della polizia. Lo riporta il quotidiano “The Straits Times”. In base alle regole parlamentari, la mozione non potrà essere votata prima di una settimana. Marape, nel frattempo, si è detto convinto di avere i numeri per battere l’opposizione. La Papua Nuova Guinea è al centro della crescente rivalità geopolitica tra Stati Uniti e Cina nell’Indo-Pacifico. Il governo ha firmato nel maggio scorso un accordo di cooperazione con Washington nel settore della difesa, ma ha anche crescenti legami commerciali con Pechino. (Res)