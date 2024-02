Usa: Casa Bianca, se Camera non approva aiuti a Ucraina dimostriamo di essere inaffidabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti deve approvare la proposta di legge per gli aiuti ad Ucraina e Israele: in caso contrario, rischiamo di mandare un messaggio chiaro e negativo agli alleati e anche ai nostri avversari. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Il messaggio è che gli Stati Uniti non sono affidabili, che non sono interessati ad essere un leader nel mondoce che non sanno rispettare gli impegni presi nei confronti degli alleati”, ha detto. (Was)