Ambiente: assessora Roma, a ottobre parte cantiere per parco Tiberis sul Tevere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre, a termine della stagione estiva, partirà il cantiere per realizzare il sesto parco di affaccio sul Tevere nell'area della spiaggia sul fiume Tiberis. Lo ha detto l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, in occasione della presentazione dei progetti giubilari dei cinque parchi d'affaccio sul Tevere e del progetto di trasformazione di Tiberis in parco d'affaccio permanente. "Abbiamo iniziato la progettazione definitiva per il parco Tiberis sul Tevere e quindi oltre a fare la gara per l'apertura della stagione estiva a ottobre inizierà un cantiere per avere il sesto parco, un grande risveglio di questo fiume e dell'amministrazione per valorizzarlo - ha detto -. Con il contratto di fiume Tevere abbiamo iniziato le procedure anche per firmare il contratto del fiume Aniene. Sono spazi di sport, di socializzazione e culturali, sono luoghi per riscoprire la vita all'aperto attraverso il fiume. Dopo le bonifiche sono venuti fuori luoghi che non si conoscevano del Tevere, a Ponte Milvio ad esempio abbiamo trovato due banchine e la progettazione è cambiata in virtù di questa scoperta. La confluenza del Tevere con l'Aniene ci ha restituito un vero e proprio parco".(Rer)