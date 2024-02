Speciale difesa: Kosovo, Gervalla, Italia ha dato un contributo fondamentale al nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è stata fondamentale per il Kosovo, “non soltanto a partire da 25 anni fa quando il Kosovo è stato liberato”, ma anche attraverso l’appartenenza al gruppo del Quintetto e la partecipazione alla missione a guida Nato Kfor. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri del Kosovo, Donika Gervalla Schwarz, in un’audizione presso la commissione Affari esteri e difesa del Senato. “Io vengo dalla parte occidentale del Kosovo dove sono presenti i militari italiani, che sono molto amati. Non saremo mai abbastanza grati all’Italia per il contributo dato alla pace”, ha detto Gervalla. (Res)