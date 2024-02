Speciale difesa: Gervalla (Kosovo), Ue mandi i messaggi giusti contro influenza russa nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea deve inviare “i messaggi giusti” per evitare che si propaghi l’influenza russa nelal regione. E’ l’appello lanciato dalla ministra degli Esteri del Kosovo, Donika Gervalla Schwarz, in un’audizione presso la commissione Affari esteri e difesa del Senato. “Con noi non c’è nessuna cooperazione (tra Kosovo e Russia), ma esiste un Paese come la Serbia che si comporta come uno Stato molto collegato alla Russia, agisce per sua procura, non applica le sanzioni. In Ue non si può ignorare questo aspetto. Dunque se non vogliamo perdere (la regione), l’Ue deve inviare i messaggi giusti per far vedere cosa succederebbe se questa strategia continuasse”, ha detto Gervalla. (Res)