Kosovo: ingresso vietato a veicolo Banca nazionale serba al valico di Jarinje

- Un veicolo blindato della Banca nazionale serba (Nbs) con a bordo contanti in dinari destinati alla popolazione serba del Kosovo è stato fermato al valico amministrativo di Jarinje. Lo hanno riferito fonti dell’istituto, riprese dalla stampa serba. Dopo alcune ore di attesa, al blindato è stato vietato il passaggio "senza alcuna spiegazione" da parte delle autorità kosovare. Il denaro partito dalla filiale di Kragujevac doveva essere preso in consegna al valico da un veicolo della società britannica Henderson, che possiede la licenza per il trasporto del denaro e con la quale Nbs collabora da anni. I contanti avrebbero poi dovuto essere depositati nella filiale di Leposavic. Dopo diverse ore di attesa, il permesso da Pristina non è arrivato e l'ingresso del denaro nel territorio è stato vietato. La Banca centrale del Kosovo ha adottato un regolamento che stabilisce che l'unica valuta utilizzabile per le operazioni di pagamento in contanti nel Kosovo è l'euro. Il regolamento sarebbe dovuto entrare in vigore il primo febbraio 2024, ma il governo di Pristina ha deciso di concedere un periodo di transizione affinché i cittadini possano adattarsi. (Seb)