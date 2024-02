Kosovo: Eulex conferisce medaglia per servizio a unità di riserva, tra loro 24 carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri dell'unità di polizia di riserva Eulex hanno ricevuto la medaglia d’onore in servizio per la politica di difesa e sicurezza comune (Csdp), alla presenza del ministro degli Affari interni del Kosovo e del comandante delle operazioni civili dell'Ue. Lo riferisce un comunicato di Eulex. Oggi 24 Carabinieri italiani, 20 funzionari di Pubblica sicurezza lituani e cinque gendarmi della Gendarmeria nazionale francese in servizio nell'Unità di polizia di riserva (Rfpu) della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (Eulex) hanno ricevuto il riconoscimento assegnato dall'Alto rappresentante dell'Ue. La medaglia è un tributo tangibile e duraturo al forte impegno dei membri del personale della missione. Il capo missione di Eulex, Giovanni Pietro Barbano, ha ospitato la cerimonia presso il Complesso operativo e di supporto della missione, alla presenza del ministro degli Affari interni del Kosovo, Xhelal Svecla, e del comandante delle Operazioni civili dell'Ue e direttore generale del Servizio civile di pianificazione e capacità di condotta (Cpcc), Stefano Tomat.(Alt)