Kosovo: manifestazione a Mitrovica, cittadini serbi chiedono possibilità transazioni in dinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta nella parte settentrionale della città di Mitrovica, in Kosovo, una manifestazione di protesta dei cittadini serbi i quali chiedono alle autorità del Kosovo di consentire ancora nel territorio il pagamento di pensioni e altri benefici in dinari. Lo riporta la stampa di Belgrado, secondo cui i cittadini si sono radunati, su invito dell'Associazione dei pensionati, con bandiere serbe e striscioni che condannavano la decisione della Banca centrale del Kosovo, dal primo febbraio, di abolire le transazioni di pagamento in dinari serbi tra il Kosovo e la Serbia, valutandola come "discriminatoria e politicamente motivata". I manifestanti hanno chiesto alla comunità internazionale di contribuire alla sua abolizione. La protesta è stata sostenuta anche dalla Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo). (Seb)