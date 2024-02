Serbia-Kosovo: inviato Usa Escobar, mosse unilaterali porteranno a conseguenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosse unilaterali attuate nel territorio del Kosovo porteranno a conseguenze. Lo ha affermato l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar. A proposito dell'ultima decisione della Banca centrale del Kosovo di abolire le transazioni in dinari serbi tra il Kosovo e la Serbia dal primo febbraio, Escobar ha affermato che per gli Stati Uniti "è assolutamente chiaro che non ci possono essere iniziative unilaterali in Kosovo" e che tali iniziative "avranno delle conseguenze". Riguardo alla decisione di Pristina, ha sottolineato che "bisognerebbe comunicare con scadenze che non incidano sulla vita della popolazione". "Siamo pronti a contribuire a risolvere il problema, ma Belgrado e Pristina devono tornare al dialogo e rispettare gli accordi esistenti", ha sottolineato Escobar. (Seb)