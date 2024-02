Danimarca: ministro Giustizia in Kosovo per discutere piano per affitto di 300 posti nelle prigioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia della Danimarca, Peter Hummelgaard, si è recato in visita in Kosovo per discutere i piani per l'affitto di 300 posti nelle prigioni del Paese balcanico. "Ho avuto incontri concreti con il governo e con i maggiori partiti dell'opposizione, e il messaggio emerso è che a loro piacerebbe questa collaborazione", ha detto Hummelgaard all'agenzia di stampa "Ritzau". Nel dicembre 2021 la Danimarca e il Kosovo hanno firmato una lettera di intenti sul contratto di locazione, ma da allora non sono stati fatti passi avanti concreti, anche a causa di controversie nel parlamento di Pristina. (Sts)