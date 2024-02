Roma: Milani (Fd'I), bene controlli al Pigneto contro degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fratelli d'Italia Massimo Milani, capogruppo della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, in una nota dichiara: "Plauso ai Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, per le operazioni straordinarie di controllo del territorio effettuate al Pigneto dove sono state denunciate sei persone per illeciti". "L'azione, pianificata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, rientra nel piano strategico di contrasto al degrado delle periferie voluto dal prefetto Lamberto Giannini che sta portando avanti un ottimo lavoro in seno al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica. Ben vengano queste operazioni che rappresentano un segnale di attenzione e di presenza dello Stato, laddove regnano illegalità e insicurezza", conclude Milani. (Com)