Libia: migranti, governo dell’est annuncia sistema per regolamentare le Ong straniere

- Il cosiddetto Governo di stabilità nazionale (Gsn) con sede nella Libia orientale, non riconosciuto dalle Nazioni Unite, ha lanciato un “sistema speciale” per regolamentare le organizzazioni internazionali attive nel campo dell’immigrazione. Lo ha annunciato Fathi al Tabawi, ministro di Stato per l'immigrazione illegale nel governo di Bengasi, capoluogo della regione orientale libica della Cirenaica. In un post sulla pagina Facebook del Gsn, Al Tabawi ha parlato di un “sistema per ottenere permessi e regolare le attività delle organizzazioni internazionali e straniere che operano nel campo dell'immigrazione nel Paese”. In particolare, un “team tecnico” non meglio precisato dovrà occuparsi dei dati e dell’archiviazione elettronica di “tutti gli enti coinvolti”. Il ministro di Stato (carica equiparabile in Italia a un ministro senza portafoglio) ha sottolineato che il primo ministro designato dalla Camera dei rappresentanti, Osama Hammad, ha impartito direttive per inquadrare il lavoro delle organizzazioni internazionali e delle agenzie delle Nazioni Unite che operano nel campo della migrazione “all'interno di un quadro giuridico dello Stato libico”. (segue) (Lit)