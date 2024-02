Rifiuti: Avs, a fianco di cittadini, sindaci e comitati "No inceneritore" a Santa Palomba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'indomani di una sentenza "che definiamo incomprensibile e scarsamente motivata sul piano tecnico, che arriva a non tutelare la salute e l'ambiente e oltretutto non tiene minimamente conto del principio di precauzione, l'Alleanza capitolina Verdi-Sinistra conferma che sarà a fianco di chi non si arrende e continuerà a sostenere le ragioni della realizzazione a Roma di una vera economia circolare". Così in una nota i consiglieri dell'Alleanza capitolina Verdi-Sinistra Ferdinando Bonessio, Michela Cicculli, Alessandro Luparelli. "Le prossime iniziative organizzate dai comitati, dalle associazioni e dai singoli cittadini che promettono battaglia contro la costruzione dell'inceneritore a Santa Palomba, ci vedranno sempre partecipi con la nostra competenza e il nostro impegno. Confermiamo che in questa maggioranza che governa Roma, e della quale condividiamo la maggior parte delle azioni politiche, su questo tema saremo sempre la spina nel fianco, non ideologica ma tecnica, preparata e pronta al dialogo e al confronto per individuare, con il contributo di massimi esperti, una strategia sostenibile in tema di rifiuti", concludono.(Com)