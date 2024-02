Speciale scuola: Valditara, chi occupa e devasta deve essere bocciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi occupa e devasta una scuola deve essere bocciato. Meritano il 5 in condotta, e con il cinque si viene bocciati". Lo dice il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, in una intervista a "Il Messaggero" commentando l'occupazione alla Severi Correnti a Milano. "E' stato molto impressionante vederla devastata. Hanno sfasciato computer, rovinato lavagne elettroniche, tagliato i fili della luce. Questo è teppismo, vandalismo allo stato puro. Senza contare che 1500 studenti sono stati privati, da una minoranza, del diritto allo studio per tre settimane. E infatti dovranno tornare alla Dad, la didattica a distanza", racconta. E per quanto riguarda la responsabilità civile dei danni provocati: "Chi occupa ne dovrebbe rispondere, perché ci va di mezzo la comunità. L'associazione presidi di Roma ha fatto una stima: 350 mila euro di danni solamente in tre scuole della Capitale. Perché deve pagare il ministero, cioè i contribuenti italiani? Paghi chi ha occupato", sottolinea. (Rin)