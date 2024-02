Speciale scuola: Flc Cgil, anche le famiglie bocciano la riforma della secondaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la bocciatura dei collegi dei docenti arriva anche la bocciatura delle famiglie. I dati delle iscrizioni alla Filiera tecnico professionale e al Liceo made in Italy comunicati dal ministero sono inequivocabili: 1.669 studenti iscritti alla Filiera e 375 al Liceo made in Italy. Lo riferisce una nota della Flc Cgil. Nonostante l'ostentata soddisfazione del ministro, non aver cercato una reale condivisione con chi la scuola la vive è stato un errore e il fallimento delle iscrizioni lo dimostra. A questo punto il governo si fermi, non si fanno le riforme contro il personale e contro gli studenti. (Rin)