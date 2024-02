Medio Oriente: leader Hezbollah, Israele "sempre stato un problema" per tutti paesi regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del partito sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha affermato oggi che la "presenza di Israele è sempre stata un problema per tutti i paesi della regione". Nel suo sesto discorso dall'inizio degli scontri tra i miliziani di Hezbollah e le forze israeliane al confine tra Libano e Israele l'8 ottobre 2023, Nasrallah ha sottolineato la "responsabilità patriottica e nazionale" del gruppo sciita nei confronti del Libano. "L'aggressione israeliana è iniziata prima del 1948 e non si è limitata al Libano. La presenza di Israele è sempre stata un problema per tutti i paesi della regione. Un Israele forte, che credeva di poter colonizzare il Libano, era un pericolo per il Libano (...) Ciò che sta accadendo a Gaza riguarda gli interessi nazionali del Libano, della Giordania e di tutti i paesi (della regione). (Lib)