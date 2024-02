Imprese: Saipem, da Nopsema via libera alla ripresa delle operazioni del Castorone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'incidente occorso durante l'installazione della condotta offshore in Australia il 30 gennaio 2024, Saipem informa che, in data odierna, l'ente regolatore del Commonwealth australiano Nopsema (National offshore petroleum safety and environmental management authority) ha comunicato il proprio parere favorevole alla ripresa delle operazioni con il mezzo navale Castorone. Saipem sta lavorando a stretto contatto con il cliente per il riavvio delle operazioni di posa della condotta, ponendo la sicurezza come massima priorità. (Com)