Montagna: Calderoli incontra guide alpine, "nuova legge valorizza professioni montane"

- “Questa mattina al ministero incontro positivo e molto proficuo con una delegazione di rappresentanti delle guide alpine, accompagnati dall’europarlamentare Alessandro Panza, per un confronto sui dettagli della nuova legge sulla Montagna e le strategie da mettere in campo. La valorizzazione e tutela delle professioni montane è un impegno che mi sono preso fin dall’inizio, e che è già previsto all’interno del provvedimento". Lo rende noto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, al termine dell’incontro con Martino Peterlongo, presidente del collegio nazionale delle guide alpine, e Fabrizio Pina, presidente del collegio regionale delle guide alpine Lombardia. "Raccogliere spunti e suggerimenti da professionisti del mestiere è sempre utile per approfondire il tema, garantendo che le normative siano adeguatamente attualizzate, soprattutto per un ambito come questo che è in continua evoluzione. Una volta che la nuova legge sarà realtà, avremo modo di sviluppare questi argomenti nel miglior modo possibile”, conclude.(Com)