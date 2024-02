© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sgominati dalla Guardia di finanza a Napoli quattro gruppi criminali dediti al traffico e allo spaccio di droga in diverse Regioni italiane e in Spagna", scrive su X il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Quasi 350 i kg di sostanze stupefacenti e 400 mila euro in contanti sequestrati. 16 i soggetti tratti in arresto", aggiunge. (Rin)