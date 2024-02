Ostia: truffa anziana donna con la scusa del finto incidente, arrestato 24enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno arrestato un uomo 24enne, gravemente indiziato del reato di truffa aggravata ai danni di una donna anziana. Questo arresto si aggiunge ai 10 già eseguiti dai Carabinieri di Roma negli ultimi mesi per contrastare questo odioso reato. Nel corso di un quotidiano servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Roma – Casal Palocco dopo aver notato un giovane uscire, con fare sospetto, dal portone di un condominio di via delle Baleari, hanno deciso di fermarlo per effettuare un controllo. (segue) (Rer)