Ostia: truffa anziana donna con la scusa del finto incidente, arrestato 24enne (2)

- Il giovane, in evidente stato di agitazione, a seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di vari gioielli in oro, all’interno di un sacchetto colorato, per i quali non ha saputo fornire una valida spiegazione ai militari. A quel punto, i Carabinieri hanno approfondito la vicenda ed eseguito ulteriori accertamenti, constatando che pochi minuti prima un’anziana, 80enne, del posto, era stata contattata da un fantomatico carabiniere il quale l’aveva informata che la figlia ed il genero avevano causato un grave incidente stradale. È seguita quindi la chiamata di un sedicente avvocato il quale ha informato la signora che, per non lasciare i propri familiari in carcere, occorreva consegnare, a titolo di cauzione, la somma di 8.000 euro oppure l’oro che aveva in casa. (segue) (Rer)