Imprese: Farnesina e Ice lanciano sportello Bonus Export Digitale Plus

- Prende oggi avvio lo sportello "Bonus Export Digitale Plus", un nuovo programma di incentivi alle imprese promosso dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e Ice-Agenzia, con il sostegno tecnico di Invitalia, dedicato all'internazionalizzazione digitale delle piccole e medie imprese italiane (Pmi). Lo riferisce la Farnesina in una nota. "Il Bonus Export Digitale Plus vuole offrire uno strumento concreto alle Pmi per rafforzare il loro processo di digitalizzazione e renderle più capaci di rispondere alle sfide della competitività, con una particolare attenzione verso le aree più colpite dalle recenti alluvioni in Emilia Romagna, Marche e Toscana", ha sottolineato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Le tecnologie digitali sono strumenti di immediata applicazione che consentono, in alcuni casi, risultati in breve tempo dando la possibilità di instaurare nuovi rapporti commerciali e creare valore. Auspichiamo che anche e soprattutto le aziende che hanno subito danni dagli eventi alluvionali possano sfruttare al meglio questa opportunità e porre le basi per uno sviluppo, grazie anche all'apertura verso i mercati internazionali", ha dichiarato il presidente di Ice-Agenzia, Matteo Zoppas. (segue) (Res)