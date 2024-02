Imprese: Farnesina e Ice lanciano sportello Bonus Export Digitale Plus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Bonus Export Digitale Plus sarà possibile finanziare consulenze digitali, realizzare sistemi di e-commerce, lanciare nuove strategie di comunicazione e digital marketing, migliorare le dotazioni dell'azienda. Al servizio di micro e piccole aziende e relative reti e consorzi che operano nel settore manifatturiero, è uno strumento che prevede un contributo a fondo perduto di 10.000 euro, a fronte di spese ammesse di importo non inferiore a 12.500 euro (22.500 euro per reti e consorzi, a fronte di spese non inferiori a 25.000 euro). La dotazione finanziaria prevede inoltre una riserva di 4,5 milioni di euro a favore esclusivamente di aziende con sede nei Comuni di Emilia-Romagna, Marche e Toscana più colpiti dalle alluvioni che hanno decretato lo stato di emergenza. La domanda può essere presentata dalle 10:00 del 13 febbraio alle 10:00 del 12 aprile 2024 sul portale disponibile al seguente indirizzo: https://www.ice.it/it/bonus-export-digitale. (Res)