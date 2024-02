Roma: sequestro a Ponte Milvio nel 2022, arrestati due giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno prelevato con la forza Danilo Valeri all'uscita da un sushibar a Ponte Milvio e lo hanno tenuto sotto sequestro per diverse ore nella notte del 23 dicembre del 2022 fino alla successiva tarda mattinata. L'obiettivo era chiedere un riscatto in modo da poter trarre un guadagno dal rapimento che, però, è durato poco. Con questa accusa il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, Francesca Ciranna, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per due persone: il 20enne Diaby Aboudramane e il 23enne Jimenez Gonzalez Osvaldo Isaac. Nell'ordinanza con cui si emette la misura cautelare la giudice ripercorre le indagini che hanno consentito di risalire ai due giovani sequestratori. Il primo a essere identificato, incastrato dalle telecamere di videosorveglianza, è stato Diaby Aboudramane e "la prima fase dell'indagine - scrive la Gip - permetteva di acquisire significativi indizi riguardo al movente". (segue) (Rer)