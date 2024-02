Roma: sequestro a Ponte Milvio nel 2022, arrestati due giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'ordinanza emerge anche che sulla scena del sequestro, in una prima fase d'indagine, erano state collocate due automobili, una Peugeot 208 usata per trasportare Valeri, e l'altra, una Fiat Punto, avvistata sul posto, entrambe nere. Una delle due vetture è stata subito esclusa poiché la targa fornita da un testimone portava a un mezzo del parco auto del ministero delle infrastrutture che certamente non era in circolazione nella notte del sequestro. Così le indagini si sono concentrate sull'altra auto che a seguito di diverse attività d'indagine ha portato dritti a casa del secondo indagato. Quest'ultimo, quando l'auto con cui era stato trasportato Valeri è stata fermata con un carico di droga nel bagagliaio, infatti si è spaventato e si è presentato a casa di Diaby Aboudramane: a quel punto i pedinamenti e le intercettazioni successive hanno consentito di incastrare i due rispetto alle responsabilità sospettate nel quadro accusatorio. (Rer)