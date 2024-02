Croazia: premier Plenkovic, non abbiamo alcun punto debole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia non ha alcun punto debole e tutti gli obiettivi nazionali sono stati eseguiti. Lo ha affermato il premier croato Andrej Plenkovic, rispondendo a una domanda sulla situazione della sicurezza nel mondo e nella regione dei Balcani, secondo quanto riporta la stampa locale. Plenkovic, pur sottolineando che esistono minacce alla sicurezza come la guerra in Ucraina e il conflitto nel Medio Oriente, ha affermato che il suo governo ha centrato il motto elettorale delle elezioni del 2020, che era "Una Croazia sicura". "Il motto lo abbiamo implementato in tutte le nostre politiche. Nel rafforzare l'esercito croato, aumentando il budget per l'esercito di oltre il 100 per cento. Nel rafforzare la polizia croata con 6.500 agenti di polizia di frontiera che impediscono l'immigrazione clandestina", ha detto Plenkovic. "Per questo", ha sottolineato, la Croazia "non ha alcun punto debole". (segue) (Seb)