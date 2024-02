Croazia: premier Plenkovic, non abbiamo alcun punto debole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una Croazia sicura è quando il vostro governo limita i prezzi del gas e dell'elettricità e riduce tutti i derivati del petrolio. Queste decisioni sono state realizzate da un governo responsabile, che aveva un unico obiettivo: proteggere i cittadini e l'economia da varie minacce alla sicurezza, all'energia, all'economia e all'inflazione. Se guardiamo indietro, abbiamo raggiunto risultati tali che non abbiamo punti deboli. Dobbiamo capire tutti, anche i giovani, che la vita in Croazia non è mai stata migliore. Abbiamo risolto tutti i compiti nazionali", ha sottolineato il premier. (Seb)