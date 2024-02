Pnrr: Paita (Iv), destra non sa semplificare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La destra non sa semplificare. Tante promesse, ma i dati sono chiari: le opere del Pnrr sono in ritardo, la burocrazia frena i cantieri, il personale è insufficiente. Meloni e Salvini stanno fallendo". Lo afferma la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "Tutti problemi che avevamo già evidenziato, e siamo stati facili profeti. A peggiorare le cose - aggiunge Paita - il Codice degli appalti del ministro Salvini che non sta funzionando. Serve un piano shock davvero risolutivo, come quello proposto da Italia viva: semplificare le procedure senza sovrapposizioni di competenze. Ci mettiamo alla testa dell'esigenza di eliminare la burocrazia per far partire i cantieri e modernizzare il Paese". (Rin)