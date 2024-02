Energia: Habeck, Polonia continuerà a rifornire raffineria tedesca Pck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia continuerà a rifornire di greggio la raffineria Pck di Schwedt in Brandeburgo, di proprietà del gruppo statale russo Rosneft, anche dopo il possibile esproprio da parte del governo tedesco. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, da Varsavia dove oggi è in visita. L'esponente dei Verdi ha aggiunto che le forniture di petrolio da Danzica all'impianto attraverso Rostock potrebbero migliorare in futuro. I colloqui a tal fine tra Berlino e Varsavia sono stati intensificati nelle ultime settimane. Come riferisce il quotidiano "Handelsblatt", secondo fonti informate sulla questione, la raffineria Pck potrebbe ricevere dalla Polonia circa 2,5 milioni di tonnellate di greggio all'anno. (segue) (Geb)