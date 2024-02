Energia: Habeck, Polonia continuerà a rifornire raffineria tedesca Pck (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oggi, il totale ammonta a 1,2 milioni di tonnellate, mentre dal Kazakhstan ne arrivano a Schwedt 1-1,2 milioni attraverso l'oleodotto dell'Amicizia. Queste forniture potrebbero essere sostituite completamente da quelle polacche. Tuttavia, il governo di Varsavia sarebbe scettico riguardo all'operazione finché Rosneft manterrà la proprietà della raffineria in Brandeburgo. La medesima posizione sarebbe stata espressa da "alcuni investitori". Inoltre, è prevedibile che il gruppo si opporrà "con tutti i mezzi legali" all'esproprio dello stabilimento, di cui detiene una quota del 54 per cento attraverso le sue filiali in Germania, Rosneft Deutschland e Rn Refining & Marketing. (segue) (Geb)