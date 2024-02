Energia: Habeck, Polonia continuerà a rifornire raffineria tedesca Pck (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle sanzioni contro la Russia per la guerra che ha mosso all'Ucraina, a settembre del 2022, il governo tedesco ha assegnato la raffineria Pck in amministrazione fiduciaria all'Agenzia federale per le reti (Bnetza). A settembre del 2023, tale regime è stato prorogato fino al 10 marzo prossimo. Secondo il sito web "Business Insider", la Bnetza ha avvertito l'esecutivo di Berlino di non estendere ulteriormente l'amministrazione fiduciaria dell'impianto, poiché ciò comporterebbe "significativi rischi legali". La soluzione preferita dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima sarebbe quindi l'esproprio delle quote di Rosneft, con le sue azioni che verrebbero rivendute "alla Polonia". (Geb)