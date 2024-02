Ex Ilva: Morselli (Acciaierie d’Italia), senza soldi non si produce acciaio, piano industriale forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano industriale "c’è ed è molto forte perché approvato da tutti i soci e prevedeva anche il miliardo per comprare gli impianti. Ma senza soldi non si produce l’acciaio”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli, nel corso dell’audizione, in commissione Industria al Senato, sull’amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. “Abbiamo fatto un piano che avuto l’approvazione di entrambi i soci”, ha aggiunto Morselli, spiegando che i "320 milioni come richiesto dal piano non sono arrivati e sono passati sei mesi”. “La mancanza di tax credit sull’energia e dei 320 milioni hanno fatto sì che abbiamo prodotto quello che potevamo”, ha concluso. (Rin)