Speciale difesa: Istituto internazionale studi strategici, in 2023 spesa globale cresciuta del 9 per cento

- Nel 2023 la spesa globale per la difesa è aumentata del 9 per cento raggiungendo la cifra record di 2.200 miliardi di dollari e "aumenterà di nuovo nel 2024 quando il mondo entrerà in un periodo di maggiore pericolo". È quanto emerge dalla valutazione dell'Istituto internazionale per gli studi strategici (Iiss), che ha sottolineato come la Russia, impegnata nella guerra con l'Ucraina, stanzi "oltre il 30 per cento della spesa pubblica annuale alle sue forze armate". (Rel)