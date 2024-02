Indonesia: domani le presidenziali, Prabowo Subianto punta alla vittoria al primo turno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo dei due ex governatori, alla luce degli ultimi sondaggi, è di negare a Prabowo la vittoria al primo turno: il ministro della Difesa sembrerebbe infatti in grado di superare il 50 per cento dei consensi, un risultato che gli permetterebbe di evitare il secondo turno elettorale il 26 giugno, e una potenziale alleanza tra i suoi due avversari. Il ciclo elettorale che si concluderà domani segnerà la fine della presidenza di Joko "Jokowi" Widodo, ed è stato caratterizzato da forti polemiche proprio per la costante influenza esercitata dal capo dello Stato uscente sulla campagna elettorale, denunciata da più parti come un segnale di declino democratico nel Paese. (segue) (Fim)