Indonesia: domani le presidenziali, Prabowo Subianto punta alla vittoria al primo turno (7)

- L'ex governatore di Giacarta Anies Beswedan, candidato Coalizione di cambiamento per l’unità, è l'unico esponente delle forze di opposizione alle elezioni di domani, e il solo a rivolgersi agli elettori proponendo una discontinuità, pur avendo egli stesso servito nella prima amministrazione di Widodo come ministro dell'Istruzione e della Cultura. Il politico 54enne si presenta assieme a Muhaimin Iskandar, che ha forti legami con la più grande organizzazione islamica dell'Indonesia, Nahdlatul Ulama, che conta circa 40 milioni di membri. Ex rettore universitario datosi alla politica nel 2014, fu dapprima portavoce di Joko Widodo e poi ministro nella sua prima amministrazione. Conquistò rapidamente la fama di politico progressista ma rigoroso. (segue) (Fim)