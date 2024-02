Indonesia: domani le presidenziali, Prabowo Subianto punta alla vittoria al primo turno (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più ancora che dai tre candidati alla presidenza, però, la campagna elettorale è stata dominata dalla figura del capo dello Stato uscente. Dopo dieci anni al potere, Widodo - settimo presidente dell'Indonesia - ha raggiunto il limite massimo di due mandati presidenziali prescritto dalla Costituzione. Il capo dello Stato può contare tuttora su consensi elevati, legati anche allo sviluppo economico che ha segnato gli anni del suo governo: nell'arco dell'ultimo decennio l'Indonesia ha conseguito mediamente una crescita di circa il 5 per cento annuo, e Widodo ha dato un forte impulso allo sviluppo infrastrutturale del Paese: un processo non privo di difficoltà e battute d'arresto, ma nondimeno simboleggiato da importanti progetti come la prima linea ferroviaria ad alta velocità del Paese, realizzata tra Giacarta e Bandung col sostegno della Cina, e il progetto, attualmente in corso, per la costruzione della nuova capitale politica e amministrativa del Paese a Nusantara, nella provincia di Kalimantan Orientale, più vicino a Singapore e alla Malesia. (segue) (Fim)