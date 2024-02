Indonesia: domani le presidenziali, Prabowo Subianto punta alla vittoria al primo turno (14)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia ha gestito relativamente bene le sue finanze durante i dieci anni di mandato del Presidente Joko Widodo, ma la sua capacità di spesa è limitata da un tetto del deficit, dagli oneri legati ai sussidi energetici e da crescenti interessi sul debito. Tutti e tre i candidati si sono impegnati a trasferire la responsabilità del dipartimento delle imposte dal ministero delle Finanze alla presidenza, a dimostrazione dell'importanza attribuita alla questione fiscale. Prabowo ha fissato come obiettivo in caso di vittoria alle elezioni un rapporto tra entrate fiscali e Pil del 18 per cento, che equivarrebbe a maggiori entrate fiscali per circa 100 miliardi di dollari in entrate fiscali aggiuntive. (segue) (Fim)