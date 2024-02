© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thailandia: l'ex primo ministro Thaksin Shinawatra tornerà in libertà nei prossimi giorni - L'ex primo ministro della Thailandia Thaksin Shinawatra, arrestato circa sei mesi fa dopo essere rientrato nel suo Paese, ponendo fine a 17 anni di esilio autoimposto, tornerà in libertà già il prossimo fine settimana. Lo ha annunciato oggi il ministro della Giustizia thailandese, Tawee Sodsong, secondo cui l'ex premier è uno tra 930 detenuti cui il governo ha deciso di concedere la libertà anticipata. "E' parte del gruppo (di detenuti) che versano in condizioni di salute gravi o di età superiore a 70 anni. Verrà rilasciato automaticamente dopo sei mesi" di reclusione", ha spiegato il ministro. (segue) (Res)