- Giappone: spazio, Jaxa rinvia secondo lancio del razzo H3 - L'Agenzia per l'esplorazione aerospaziale del Giappone (Jaxa) ha rinviato il secondo lancio del nuovo razzo vettore a propellente liquido H3, in programma il 15 febbraio, a causa delle cattive condizioni meteorologiche previste nel Paese. L'agenzia giapponese si appresta a tentare per la seconda volta un lancio del nuovo razzo H3 dopo il fallimento dello scorso marzo, causato da un malfunzionamento tecnico che è stato oggetto di indagini e interventi correttivi da parte dell'agenzia e il costruttore Mitsubishi Heavy Industries per quasi un anno. (segue) (Res)