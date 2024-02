© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Modi parte per gli Emirati, poi tappa in Qatar - Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, è partito per una visita ufficiale negli Emirati Arabi Uniti (13 e 14 febbraio) cui seguirà una tappa nel Qatar (14 e 15 febbraio). Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano, sottolineando che per il premier è la settima visita negli Emirati e la seconda in Qatar dal 2014. Modi incontrerà ad Abu Dhabi il presidente emiratino, Mohamed bin Zayed al Nahyan, con cui discuterà di come approfondire, espandere e rafforzare ulteriormente il partenariato strategico bilaterale e scambierà opinioni su questioni regionali e internazionali di comune interesse. Il premier indiano incontrerà pure l’omologo Mohammed bin Rashid al Maktoum, che è anche ministro della Difesa, a Dubai, dove interverrà come ospite d’onore al World Government Summit, piattaforma di dialogo globale. (segue) (Res)