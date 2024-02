© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kazakhstan: Tokayev oggi e domani in visita in Qatar - Il presidente del Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev sarà in visita di Stato in Qatar oggi e domani (13 e 14 febbraio) e avrà colloqui con l'emiro del Paese, Tamim bin Hamad Al Thani. Lo riferisce il servizio stampa presidenziale. “Il 13 e 14 febbraio 2024, il presidente Kassym-Jomart Tokayev effettuerà una visita di Stato nel Qatar. Come parte della visita, sono previsti negoziati con l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, e il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani", si legge nella nota. È previsto che Tokayev partecipi anche alla tavola rotonda sugli investimenti kazako-qatariota e che tenga una serie di incontri con i rappresentanti delle imprese del Qatar. (Res)